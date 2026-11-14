Si è fermata ai quarti di finale l’avventura di Leonardo Casula, 15 anni di Serdiana, nella manifestazione a cinque stelle riservata agli under 18 conclusasi ieri in Senegal.
B-Boy Leo, questo il nome con cui è conosciuto Leonardo Casula, ha visto sfumare il sogno di una medaglia alle Olimpiadi nelle gare di breakdance. Il giovane atleta isolano è stato eliminato dal bielorusso Gera classificatosi al terzo posto.
Un risultato comunque importante per Casula, atleta della Asd Black Star di Quartu Sant’Elena, che ha rappresentato al meglio l’Italia confrontandosi con alcuni dei migliori B-Boy del mondo riuscendo a superare la fase a gironi fino ad arrivare ai quarti di finale delle Olimpiadi. Per lui l’onore di portare la bandiera italiana, insieme a Laura Grasso Castagnetta, nella cerimonia di chiusura dei Giochi.