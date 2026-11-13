Olbia e 7 Fradis Sinnai scenderanno in campo sabato, per la quarta giornata del girone 4 del campionato nazionale di Serie B.
Alle 14, l'Olbia, capolista e sempre vincente in questo avvio di torneo, gioca al Campo Querceto contro il Cavalieri. Dirigerà l'incontro il signor Luca Canevari di Roma.
Alle 17,
7 Fradis Siena impegnata allo Stadio Comunale Aldo Grassi contro il Cus Siena. Arbitra il signor Filippo Lanciotti di Roma.
Le partite della quarta giornata:
Cavalieri-Olbia (sabato, ore 14)
Cus Siena-7 Fradis Sinnai (17)
Lions Amaranto-Fano (domenica, 14.30)
Pieve-Gispi Prato
Unione Firenze-Tirreno (15)
La classifica: Olbia 13; Cavalieri 12; Pieve 11; Tirreno, Lions Amaranto e Fano 10; Cus Siena 7; Gispi Prato 4; Unione Firenze 1, 7 Fradis Sinnai 0.