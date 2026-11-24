Sostenere la candidatura al Nobel per la pace dei bambini della Striscia di Gaza, e «attraverso loro di tutti i bambini vittime delle guerre».

Il Consiglio regionale sardo ha approvato la mozione 131, proposta dal capogruppo di Sinistra Futura Luca Pizzuto e fimata da tutti i gruppi del campo largo.

«Francesco Guccini cantava 'Dio è morto' raccontando le atrocità e le oscenità vissute dalla sua generazione - ha detto in Aula Pizzuto illustrando il documento -. Nel tempo presente, a qualche ora di volo da noi, assistiamo sgomenti ed esterrefatti alle continue vessazioni del popolo palestinese, soggetto di crimini umanitari, uccisioni, stermini».

La mozione impegna la presidente Todde e la Giunta a sostenere la candidatura dei bimbi della Striscia di Gaza al Premio Nobel per la pace 2026, una candidatura promossa dall’associazione pugliese “L’isola che non c’è”.

Il documento poi attribuisce un valore universale ai bimbi di Gaza, estendendo il riconoscimento a tutti i bambini vittime dei conflitti: quelli israeliani uccisi o rapiti il 7 ottobre 2023, quelli di Ucraina, Sudan e tutte le altre aree di guerra.

«I minori non scelgono le guerre, non ne determinano le ragioni e non possono essere considerati parte dei conflitti, mentre la loro morte e sofferenza non possono essere derubricate a danni collaterali», si legge nella mozione.

Tra gli impegni richiesti alla Regione anche quello di promuovere l'iniziativa presso il Governo, il Parlamento e le istituzioni europee, coinvolgere scuole, università e Comuni in attività di sensibilizzazione e sostenere la protezione dei minori nei conflitti.

(Unioneonline)