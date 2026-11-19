Si completano martedì in Consiglio Regionale i rinnovi di metà legislatura. E dopo le sei Commissioni permanenti, sarà la volta dell'ufficio di presidenza. Elezione in aula già rimandata in un'occasione, su richiesta del Movimento 5 Stelle, e che difficilmente si potrà rinviare ulteriormente.

In maggioranza resta da chiudere un'intesa con trattativa ora ripartita dalla proposta ufficiale avanzata dal gruppo PD-Progressisti, agli alleati. Semplice il criterio. Chi ha fatto un passo indietro sulle Commissioni dovrà avere una compensazione. Quindi il M5S e lo stesso Partito Democratico.

Sono cinque i ruoli destinati alla coalizione di Governo. Da assegnare o confermare. Un vicepresidente, due segretari e tre questori. Sul ''piatto'' però viene contata anche la presidenza della Commissione Speciale ''Antimafia'' che ancora deve insediarsi.

«Per la figura dei questori - ha detto il capogruppo del PD-Progressisti Roberto Deriu - siamo per la riconferma degli esponenti di AVS e Orizzonte Comune». Quindi con Giuseppe Dessena e Lorenzo Cozzolino che restano in carica, la partita si gioca sugli altri posti in aula. Attualmente la vicepresidenza è in quota a Uniti per Todde con Giuseppe Frau, mentre i due segretari sono il pentastellato Emanuele Matta e Peppino Canu di Sinistra Futura.

Da regolamento ogni gruppo non può avere più di un rappresentante. Se dunque PD e M5S puntano a recuperare quanto lasciato nelle Commissioni, gli spazi di manovra si riducono a poche vie che comunque prevedono almeno un eventuale ''sacrificio''. Di Sinistra Futura o di Uniti per Todde. Con alto rischio di mal di pancia in vista.

Martedì il giorno della verità. A voto segreto.

Pare stare meglio l'opposizione che avrebbe raggiunto un accordo, sui suoi quattro incarichi, per confermare il quadro di inizio legislatura: Aldo Salaris dei Riformatori alla vicepresidenza. Gigi Rubiu di Fratelli d'Italia, come Questore. E segretari Ivan Piras di Forza Italia e Alberto Urpi di Sardegna al Centro 20Venti.