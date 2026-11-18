La legge regionale numero 22 del 21 settembre 2026 che consente a sindaci e amministratori locali di cumulare l'indennità con i compensi “privati” finisce nel mirino del Governo. Il Consiglio dei ministri ha deliberato di impugnare la legge, approvata all'unanimità dall'Assemblea sarda, che introduce un'interpretazione autentica di una norma contenuta nella legge di stabilità del 2017.

Il provvedimento chiarisce i confini del divieto di cumulo, stabilendo che questo riguarda esclusivamente gli incarichi conferiti negli enti locali, negli organismi degli enti locali, nelle amministrazioni regionali e negli organi regionali per i quali la carica elettiva costituisce un requisito necessario per la nomina o la designazione. Restano quindi esclusi dal divieto gli incarichi legati all'esercizio di un'attività libero-professionale, i rapporti di lavoro subordinato e quelli attribuiti sulla base di specifiche disposizioni di legge.

Ora, però, arriva la contestazione del Governo. La decisione è stata presa dal Consiglio dei ministri su proposta del ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Roberto Calderoli, nell'ambito dell'esame di quindici leggi regionali. Secondo quanto si legge nel comunicato finale di Palazzo Chigi, «talune disposizioni, eccedendo dalle competenze statutarie e ponendosi in contrasto con la normativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, violano l'articolo 117, primo e terzo comma, della Costituzione, nonché i principi di uguaglianza e imparzialità della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione».

L'impugnazione porterà la questione davanti alla Corte costituzionale, chiamata a valutare la legittimità della legge regionale.

(Unioneonline)