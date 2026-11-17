«Mi auguro che il mio interim alla Sanità sia breve e che ci possa essere una normalizzazione anche della gestione di questo assessorato». La notizia era nell’aria da qualche giorno, ieri la conferma da parte della diretta interessata a margine del taglio del nastro del nuovo Pronto soccorso di Olbia.

La presidente della Regione Alessandra Todde vorrebbe rinunciare al doppio incarico. «Governare anche la Sanità per me è un sacrificio molto grande perché se si fa con serietà, e io me ne occupo con serietà, bisogna dedicare tante risorse ed energie». Ma, ha aggiunto, «eravamo arrivati a un momento in cui era diventato necessario accorciare la catena decisionale». Todde ha fatto riferimento all’esigenza di chiudere il cerchio sugli interventi con i fondi del Pnrr, e – ha detto - «senza misure emergenziali avremmo perso la partita».

Di sicuro, secondo fonti di maggioranza, la governatrice vorrebbe restare in carica per tutto dicembre, compiere un anno di mandato alla guida dell’assessorato che quasi nessuno vorrebbe guidare, per poi lasciare a gennaio o nei primi mesi del 2027. Comunque molto anzitempo rispetto alle previsioni di chi parlava di interim fino alla fine della legislatura, ovvero fino al 2029.

Il vero ostacolo, l’unico che forse convincerebbe Todde a restare e a fare il lavoro doppio, sarebbe la difficoltà di trovare un valido sostituto. Di certo, si vorrebbero evitare gli errori e tutte le implicazioni negative legate alla nomina iniziale dell’oncologo romano Armando Bartolazzi.