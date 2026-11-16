L’imposizione di oneri di servizio pubblico anche nelle direttrici marittime per quanto riguarda il trasporto merci. È la richiesta perentoria della Regione contenuta in un’istanza già trasmessa al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e illustrata oggi dagli assessori Barbara Manca (Trasporti), Francesco Agus (Agricoltura), Emanuele Cani (Industria).

«Le difficoltà sono proseguite per tutta l’estate, abbiamo registrato un’incertezza totale sulle direttrici marittime che comporta una perdita di competitività di tutto il settore economico - ha spiegato Manca - e noi non pensiamo che il gap infrastrutturale possa essere superato unicamente con le forze della Sardegna o con il libero mercato: è necessario l’intervento pubblico».

Non solo. Con l’istanza si chiede di attivare un processo istituzionale dove la Regione sarda procede a svolgere l’indagine di mercato, mediante consultazione pubblica degli operatori, e a redigere la relazione definitiva.

L’istanza di intervento pubblico si riferisce all’istituzione di due nuovi collegamenti marittimi dedicati esclusivamente al trasporto merci, uno tra Cagliari e la Liguria, l’altro tra il nord dell’Isola e la Toscana. Il primo per garantire collegamenti merci regolari tra il Sud dell’Isola e il Nord peninsulare; il secondo con riferimento «alle categorie merceologiche degli animali vivi, dei sottoprodotti di origine animale (carcasse e scarti di macellazione), delle merci pericolose e del traffico accompagnato».

L’istanza della Regione è legata a uno studio approfondito che fotografa la dimensione del problema raffrontando i numeri del trasporto marittimo nel periodo 2017-2025. In particolare, i collegamenti marittimi complessivi sono diminuiti del 20,7%, passando da 5.327 a 4.226 partenze annue. I collegamenti misti Ro-Pax (merci-passeggeri) hanno registrato una riduzione relativamente contenuta, pari al 3%, passando da 3.740 a 3.629 partenze. Il crollo riguarda i collegamenti esclusivamente merci Ro-Ro diminuiti del 62,4%, passando da 1587 ad appena 597 partenze annuali. Tutto ciò significa che quasi il 90% della contrazione complessiva dei collegamenti marittimi ha riguardato proprio i servizi dedicati esclusivamente alle merci.