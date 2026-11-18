Una lunga e tesa maratona oratoria, degna delle discussione che ha accompagnato in questi mesi il ddl Antisemitismo, fino all'approvazione definitiva da parte della Camera dei deputati . Il testo per l'adozione della definizione di antisemitismo promossa dall'Ihra ottiene 147 si dal centrodestra con il sostegno di Italia Viva e chiude il suo percorso parlamentare diventando legge ma portandosi dietro uno strascico di polemiche e tensioni, dentro e fuori dall'Aula.

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La partita in Aula si è giocata soprattutto sugli emendamenti presentati dalle opposizioni sull'articolo I del disegno di legge, contenente la definizione dell'Alleanza internazionale per la memoria dell'Olocausto. Pd, Avs, +Europa e M5s hanno chiesto di modificare il testo e di adottare la Dichiarazione di Gerusalemme sull'antisemitismo, che parla esplicitamente di "discriminazione, pregiudizio, ostilità o violenza contro gli ebrei in quanto ebrei (o contro le istituzioni ebraiche in quanto ebraiche)" senza alcun riferimento allo stato di Israele. Secco il no da parte del relatore Paolo Emilio Russo e del governo, che ha espresso parere contrario su tutte le proposte delle opposizioni per poi bocciarli al momento del voto. "Nessuno in quest'Aula si è mai sognato di limitare il diritto di critica politica", spiega Russo.

Lo scontro in Aula

Nel corso della discussione sono stati molti i momenti di tensione. Il primo ha visto protagonisti il deputato FdI Mauro Malaguti e il segretario del Partito liberaldemocratico Luigi Marattin. L'esponete di Fratelli d’Italia ha fatto riferimento al dato delle nascite in crescita a Gaza per negare l'idea del genocidio. "Dire che a Gaza c'è stato un genocidio vi rende dei bugiardi, non degli antisemiti",ha commentato Marattin. Immediata la reazione del leader di Avs Nicola Fratoianni: " L'oscenità a cui abbiamo assistito è una pagina nera della storia di questo Parlamento. E lei, collega Malaguti, si vergogni". Un secondo momento teso si è registrato dopo l'intervento del deputato di Futuro nazionale Rossano Sasso, che in Aula ha celebrato la figura del filosofo e ministro fascista Giovanni Gentile come "il più grande ministro della storia", definendo "vigliacchi e assassini" il commando gappista che lo ha assassinato. Parole che hanno scatenato il deputato dem Gianni Cuperlo: "Abbiamo ascoltato delle parole che sono la vergogna del Parlamento italiano. State zitti fascisti", è stata la sua reazione.