Una lunga e tesa maratona oratoria, degna delle discussione che ha accompagnato in questi mesi il ddl Antisemitismo, fino all'approvazione definitiva da parte della Camera dei deputati. Il testo per l'adozione della definizione di antisemitismo promossa dall'Ihra ottiene 147 si dal centrodestra con il sostegno di Italia Viva e chiude il suo percorso parlamentare diventando legge ma portandosi dietro uno strascico di polemiche e tensioni, dentro e fuori dall'Aula.
La maggioranza esulta per il risultato.Il Campo Largo - ad esclusione di Italia Viva - dice no, con l'ala riformista del Pd che però non vota disattendendo ancora una volta l'indicazione del partito e confermando le divisioni che si sono registrate al Senato in prima lettura.
A certificare la rottura nel Pd, l’addio dello storico esponente Emanuele Fiano, che questa mattina ha annunciato in lacrime a Telelombardia che lascia il partito: una decisione «sofferta e irrevocabile» legata al mancato appoggio del Partito democratico alla legge sull'antisemitismo. «Ho appreso dell’intenzione del partito di votare contro proprio mentre ero in visita al campo di sterminio di Birkenau, un momento personalmente significativo e politicamente devastante».
La legge
La nuova legge prevede l'adozione ufficiale della definizione operativa di antisemitismo formulata dall'IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance) e una serie di misure preventive e di monitoraggio, senza introdurre nuovi reati penali specifici. Adotta integralmente la definizione di antisemitismo dell'Alleanza Internazionale per la Memoria dell'Olocausto (con i relativi esempi esplicativi, compresi quelli legati a certe modalità di critica nei confronti dello Stato di Israele).
Non istituisce nuove fattispecie di reato, poiché in Italia la materia è già regolata dalla normativa vigente (come la legge Mancino). Istituisce la figura del Coordinatore nazionale per la lotta contro l'antisemitismo presso la Presidenza del Consiglio. Inoltre, prevede l'adozione di una strategia nazionale triennale e la creazione di una.