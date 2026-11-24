Le divisioni in maggioranza restano. Persino sull’elezione del vicepresidente del Consiglio regionale e di due questori.

Così, il rinnovo slitta alla settimana prossima: martedì 1 dicembre dovrebbe essere la data della seduta dedicata.

In un periodo molto delicato per il Campo largo, alle prese con tutte le incertezze sulla continuità territoriale aerea, si è preferito non esporre in Aula frizioni che non farebbero altro che indebolire la coalizione. La seduta è cominciata ma è stata già interrotta per una conferenza dei capigruppo.

Si sta ragionando sull’opportunità di portare all’attenzione dei consiglieri un disegno di legge per la correzione di alcuni dettagli della variazione di bilancio da 2,5 miliardi approvata ad agosto, senza la quale la spendita delle risorse sarebbe a rischio. Il ddl potrebbe entrare con la procedura d’urgenza prevista dall’articolo 102 del regolamento interno, che però richiede il via libera di tutti i capigruppo, compresi quelli del centrodestra. Che, al momento, sarebbero restii a dare l’ok.

Intanto, sempre l’opposizione protesta per il rinvio del rinnovo dell’ufficio di presidenza. Il vicecapogruppo di FdI Fausto Piga ha definito «imbarazzante» lo stallo. «Se non riuscite a trovare un accordo qui, come pensate di governare temi ben più importanti? Avete perso due mesi di tempo e la Sardegna non può restare ostaggio dei vostri litigi».

Secondo il capogruppo del Pd Roberto Deriu, tuttavia, «non c’è nulla che è andato storto». Il dem spiega che «anche in Aula abbiamo chiesto di accelerare al massimo la spesa. Nel momento in cui gli uffici degli assessorati ci chiedono modifiche legislative per accelerare la spesa noi dobbiamo essere rapidi nella risposta. Oggi è pervenuta questa proposta e il Consiglio dovrà affrontare questo problema».

Per il momento, però, non è arrivato alcun via libera per consentire l’ingresso in Aula del ddl per correzioni della variazione. Il presidente del gruppo Riformatori Umberto Ticca ritiene che «in maggioranza non sta funzionando nulla, le elezioni dovevano essere fatte un mese fa e oggi assistiamo all’ennesimo rinvio, sostanzialmente per evitare di mettere in piazza le divisioni della maggioranza».