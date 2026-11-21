Il sassarese Salvatore Casu è il nuovo segretario regionale per la Sardegna di Più Uno. Il movimento politico fondato da Ernesto Maria Ruffini e Franco Gabrielli punta a radicarsi così nell’isola cercando di dare vita a un progetto collettivo che riesca a far riavvicinare alla politica coloro che, negli ultimi tempi, se ne sono allontanati.

Casu, dipendente regionale, proviene dall’esperienza civica della Costituente per Sassari e mira al lavoro di squadra e al dialogo con gli interpreti del civismo in Sardegna. ​

«Ho riflettuto a lungo prima di accettare questa proposta – riferisce Casu– perché non vengo dai palazzi della politica e so bene quanto sia ambiziosa la sfida di far crescere un movimento appena nato. Non volevo però restare a guardare senza provarci, soprattutto pensando a chi oggi guarda alla politica con sfiducia e ha bisogno di vedere che impegnarsi può ancora fare la differenza».

Il perimetro di Più Uno è quello del centrosinistra, con cui dialogherà, includendo i Rossomori e le forze indipendentiste sarde. ​«Vogliamo essere un progetto mai sboccato nei modi, aperto al confronto e sempre pronto a collaborare per risolvere i problemi – conclude Salvatore Casu – ma determinato nella radicalità delle scelte per liberare finalmente la politica dalle pressioni dei gruppi di potere. La sfida è grande, ma la voglia di cambiare le cose lo è di più. Inizia il cammino». Nei prossimi incontri inizieranno le interlocuzioni per costruire i coordinamenti locali e i gruppi di lavoro tematici.