Con l'avvicinarsi delle conclusioni dei tavoli programmatici, si surriscalda il clima nel campo largo, con gli alleati decisi a portare avanti - ognuno - le proprie proposte più identitarie. Se il Movimento Cinque Stelle dà già per assodata la presenza nel programma unitario del reddito di cittadinanza (a prescindere da come sarà ribattezzato), Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni lanciano una sorta di ultimatum sulla patrimoniale: «La tassa sulle grandissime ricchezze è una necessità» e «senza Avs l'alternativa non c'è».

La risposta di Giuseppe Conte arriva in diretta, durante l'evento per i 40 anni dei Verdi che riunisce i quattro leader (compresa Elly Schlein). Ed è un'apertura al dialogo: «Quando io dico no alla patrimoniale non intendo dire no a una tassazione o a un prelievo sui super ricchi. Intendo dire, tassiamo la speculazione finanziaria, ma abbiamo due proposte, confrontiamoci anche sulla vostra».

La segretaria del Pd si dice favorevole ad una "tassa sui super ricchi" e sferra un affondo a Giorgia Meloni: «Stiamo parlando di multimilionari, noi non alzeremo le tasse al ceto medio, questo lo ha fatto lei».

Sulla patrimoniale, in mattinata, il primo a battere i pugni sul tavolo è Bonelli: «Noi insistiamo con un contributo di solidarietà per i patrimoni sopra i 5,4 milioni di euro». Qualche ora dopo Fratoianni, dallo stesso palco, gli dà manforte e rincara la dose: «Lo dico in particolare a chi tra noi ha qualche dubbio, all'amico Giuseppe Conte. La tassa sulle grandissime ricchezze nel programma è una necessità, basta mettere la mani nelle tasche del ceto medio italiano».

La posizione di Italia Viva resta la stessa: «Parlare di aumentare le tasse è masochista. Farlo sarebbe un assist alla Meloni che invece ha aumentato le tasse davvero».

I nodi del Rdc e della patrimoniale sono gli ultimi e più difficili da scardinare al tavolo del centrosinistra, insieme all'annosa questione Ucraina e a qualche punto - non secondario - sulla giustizia. Ma i leader sono decisi a fare sintesi, cosa che avverrà già dalla prossima settimana, per chiudere possibilmente entro il 30 di novembre. Poi, la scena sarà rubata dalla sfida per la leadership.

(Unioneonline)