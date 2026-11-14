La Russa agli studenti: «Il fascismo fu voluto dal popolo». Insorgono le opposizioni

«La volontà del popolo può essere imperfetta, d'altronde è il popolo che ha voluto il fascismo, non è la rivoluzione fascista. C'è stata la marcia su Roma, dopo santificata dal popolo. Ha sbagliato il popolo, ma non c'è un rimedio oltre a quello di dare fiducia alla volontà del popolo, che è il valore più alto della democrazia».

Bufera sulle parole del presidente del Senato, Ignazio La Russa, pronunciate nell'aula del Consiglio comunale di Milano ad un evento 'Giovani di sana e robusta Costituzione' nel quale erano presenti diversi studenti.

«Mettere in discussione la capacità del popolo di scegliere e di decidere e dire, 'il popolo ha sbagliato' e dirlo quando conviene come fa Zagrebelsky, è un errore clamoroso», tiene una piccola lezione di storia la seconda carica dello Stato. «Chi si vuole ergere a giudizio della volontà popolare è il più antidemocratico che esista. È come dire che ci sono decisioni giuste quando mi piacciono e ci sono decisioni sbagliate quando lo dico io. No, non è così, bisogna accettare la volontà popolare, poi sarà la storia a dire se è giusto o sbagliato».

Insorgono le opposizioni. Avs parla di «assoluzione di una dittatura». «Il fascismo - argomenta Angelo Bonelli - non è arrivato al potere con il consenso libero degli italiani. Ci è arrivato con lo squadrismo, con le sedi di partiti, sindacati e cooperative date alle fiamme, con la marcia su Roma e un incarico concesso dal re sotto la minaccia della violenza». Per Bonelli poi le parole di La Russa sono «ancora più gravi perché il presidente del Senato è andato davanti a studenti delle scuole superiori, in un'iniziativa dedicata alla Costituzione, a raccontare che il fascismo lo ha voluto il popolo. È una falsificazione della storia, grave in sé e ancora più grave perché pronunciata dalla seconda carica dello Stato davanti a ragazze e ragazzi».

All’attacco anche il Pd di Milano: «Una ricostruzione falsa, pronunciata nel luogo che rappresenta Milano, Medaglia d'Oro della Resistenza, davanti a giovani che meritano di conoscere la verità sul nostro passato per non ripeterne gli errori», si legge in una nota del gruppo dem in consiglio comunale.

«Come osa La Russa venire a Milano e raccontare a studentesse e studenti che il fascismo fu volontà di popolo? Il fascismo nacque dallo squadrismo, dalla violenza contro gli oppositori – sottolineano -, dalla marcia su Roma, e si consolidò soffocando il Parlamento con le leggi fascistissime e le leggi razziali. Attribuirlo al popolo cancella le vittime di quella violenza».

«La seconda carica dello Stato ha usato un incontro con le scuole per minimizzare la dittatura, proprio davanti a chi quella storia deve ancora studiarla - conclude il Pd -. Il popolo andrebbe semmai citato quando si parla della Costituzione figlia della Resistenza, quella su cui il presidente del Senato ha giurato. Milano e il suo Consiglio comunale non lo possono accettare».

(Unioneonline)