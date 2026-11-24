Gli Stati Uniti di Donald Trump si preparano ad aumentare i dazi sui beni da Unione Europea, Cina e più di altri 10 Paesi accusati dall'amministrazione di danneggiare le aziende americane tramite l'erogazione di sussidi per i loro produttori manifatturieri. Le nuove tariffe non porteranno a un'aliquota complessiva superiore ai livelli concordati nei singoli accordi commerciali siglati da Trump con vari Paesi, inclusa l'Ue per la quale si profilano al 15% o meno. Nonostante questo, l'indiscrezione del Wall Street Journal piomba su una Borsa di New York già nervosa e appesantisce i listini. Svanita l'euforia per il reintegro di Jensen Huang alla guida di Nvidia, i listini americani sono sotto pressione e il riaccendersi dei timori su possibili tensioni commerciali non rassicura gli investitori.

Il Nasdaq perde oltre il 2% con tutti gli occhi puntati sui big dell'intelligenza artificiale, ancora più nel mirino dopo l'intervento shock di Trump su Nvidia per far tornare Huang. Una mossa che penalizza anche Anthropic, i cui titoli scendono sotto gli 83 dollari dell'initila public offering. Le piazze finanziarie europee chiudono tutte in rosso, con Francoforte che perde l'1,26% e Milano l'1,84%. In questo contesto di nervosismo, la paura di nuove tensioni commerciali non è digerita bene. I nuovi dazi che l'amministrazione si appresta a imporre si basano sulla Section 301 del Trade Act del 1974, che permette di imporre tariffe unilateralmente al termine di un'indagine sulle pratiche commerciali ritenute sleali. L'inchiesta è in corso da mesi e i risultati sono attesi a breve.

Le nuove tariffe - precisano alcune fonti dell'amministrazione - saranno mirate Paese per Paese e riguarderanno i beni manifatturieri, ad esclusione di acciaio, alluminio e auto. Il loro esatto ammontare non è ancora chiaro, ma dovrebbero andare ad aggiungersi a quelle imposte lo scorso luglio per penalizzare i Paesi che producono ricorrendo al lavoro forzato. I nuovi dazi sono destinati ad aumentare la frustrazione degli americani nei confronti del caro-prezzi e di un presidente che sembra tirare dritto senza ascoltare le loro richieste. Alle urne per le elezioni di metà mandato, gli elettori hanno detto chiaramente al partito repubblicano che le ricette economiche di Trump non hanno portato i risultati sperati, anzi hanno inasprito il caro-vita complice l'ondata di dazi imposta.

Un messaggio che il presidente non sembra aver ricevuto. La sconfitta alle midterm sembra infatti averlo rafforzato e spinto a puntare i piedi sulle sue principali politiche economiche, a partire dai dazi. Trump resta infatti convinto che i dazi abbiano aiutato i produttori americani e attirato nuovi investimenti negli Stati Uniti. Imporne nuovi alla Cina, inoltre, gli consentirebbe di respingere le critiche dei falchi in Congresso che lo ritengono troppo morbido con Pechino. Le tariffe offrono anche all'amministrazione l'occasione di cambiare la narrativa e distogliere l'attenzione dal caso Nvidia che ha causato molte critiche al presidente. Il suo intervento è stato letto come una mossa in sfida al capitalismo americano.

«Iniziamo a capire perché gli piace», il presidente cinese Xi Jinping: «Gli piace come il capo del partito comunista impartisce ordini alle aziende private e ignora la legge quando gli serve», ha tuonato il Wall Street Journal. Il quotidiano dell'impero di Rupert Murdoch non ha risparmiato di recente critiche al presidente per il suo atteggiamento quasi reverenziale nei confronti di Xi anche sul commercio, tema sul quale le distanze fra Pechino e Washington restano elevate.

(Unioneonline)