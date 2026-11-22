La delegazione europea boccia le conclusioni del “Patto di Antalya”, ovvero il documento finale presentato dalla presidenza turco-australiana della Cop31, il vertice annuale dell'ONU sul clima.
Per i delegati, rappresentati dal ministro irlandese Darragh O’Brien, il documento è «profondamente deludente» in quanto non fa alcuna menzione ai combustibili fossili.
L'Ue quindi non approverà l’accordo che, è stato sottolineato, «fa greenwashing» su petrolio, gas e carbone. Secondo i delegati europei, infatti, le bozze presentate finora «non rappresentano nemmeno un minimo punto di partenza per affrontare l'emergenza climatica che ci troviamo a fronteggiare».
(Unioneonline)