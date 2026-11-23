La Russia starebbe pianificando di schierare un'arma nucleare nello spazio già quest'anno. È quello che scrive la Sueddeutsche Zeitung, che cita le informazioni in mano ai servizi segreti e alle forze armate occidentali, tra cui anche la Bundeswehr e il Servizio federale di intelligence tedesco.

Secondo tali informazioni i russi avrebbero in programma di lanciare nello spazio un satellite dotato di ordigni nucleari. Tra alcuni Stati della Nato sarebbero state recentemente scambiate informazioni secondo cui ciò potrebbe avvenire nelle prossime settimane e il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius sarebbe già stato avvisato.

Interpellato in merito, un portavoce del Ministero federale della Difesa tedesco si è limitato a dichiarare che il Ministero «monitora costantemente e con diligenza gli sviluppi globali nello spazio, nonché le attività di altri Stati». Il Ministero ha inoltre invocato la segretezza e la riservatezza delle informazioni. L'ambasciata russa ha affermato di non essere a conoscenza degli eventi descritti.

Il satellite, denominato Sputnik-S, sarebbe stato custodito per anni nell'area metropolitana di Mosca. In ottobre, la Defense Intelligence Agency (DIA) statunitense ha lanciato l'allarme: «La Russia sta sviluppando un satellite progettato per trasportare un'arma nucleare».

Qualora Mosca dovesse effettivamente attuare i suoi piani nucleari, violerebbe il Trattato sullo spazio extra-atmosferico del 1967. L'accordo vieta di «collocare in orbita terrestre oggetti che trasportano armi nucleari o altri tipi di armi di distruzione di massa». Nel dicembre 2024, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha votato sul rinnovo del trattato, con la Russia contraria.

(Unioneonline)