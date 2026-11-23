Almeno «78 droni da ricognizione e combattimento avanzati» statunitensi «sono stati abbattuti dal sistema di difesa avanzato dei Guardiani della Rivoluzione» iraniani: lo si legge in una statistica diffusa da Pasdaran stessi attraverso un'infografica, nella quale viene precisato che tra i velivoli abbattuti figurano 58 droni MQ-9 e 20 MQ-1.

D'altro canto, non sono specificati riferimenti temporali su quando sarebbero stati intercettati questi droni. Secondo l'agenzia Tasnim, anche il portavoce dei Guardiani della Rivoluzione, Hossein Mohebi, ha pubblicato un post su X accompagnato da un'immagine satirica che raffigura ciò che un operatore statunitense di droni vedrebbe sul proprio schermo: un missile che colpisce un drone americano.

«L'ultima immagine che un operatore di un drone MQ-9 vede sul proprio schermo prima che il velivolo venga distrutto... Questa è la fine», si legge nel messaggio.

(Unioneonline)