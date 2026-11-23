«Quando inizia un dialogo per raggiungere la pace c'è sempre l'incremento delle attività militari, perché ognuno vuole dimostrare di avere una forza contrattuale notevole. Se si tratta di una prosecuzione della guerra tra Russia e Ucraina a poche centinaia di chilometri dall'Italia, questo è preoccupante, soprattutto perché noi lavoriamo per la stabilità della Libia».

Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine della sua visita a Baku, commentando l'esplosione di una nave russa nel porto libico di Bengasi. «Sarebbe veramente pericoloso destabilizzare un paese che si stava avviando verso la stabilità. La guerra nel Mediterraneo occidentale è qualcosa che deve essere evitata assolutamente», ha aggiunto.

«È troppo vicina, però speriamo che si tratti solo di episodi, noi lavoriamo comunque per costruire la pace garantire la sicurezza e la libertà di navigazione ma è preoccupante che in Libia ci sia una nuova tensione che nessuno vuole», ha sottolineato Tajani aggiungendo che nel Mediterraneo «la presenza russa certamente deve essere seguita con grande attenzione».

Nelle ore successive all'attacco a Bengasi è stata colpita anche la nave cargo russa Ascalon, sottoposta a sanzioni statunitensi.

Il passaggio a sud della Sardegna

Nei giorni scorsi una formazione navale russa composta da unità logistiche, mercantili speciali e dalla fregata missilistica Admiral Golovko era transitata nelle acque internazionali a sud della Sardegna. Il passaggio era stato monitorato costantemente dagli assetti di sorveglianza della Nato. Era stata osservata la manovra di avvicinamento tra la petroliera militare Yelnya e un convoglio di mercantili diretti verso il Mediterraneo orientale. Si ipotizzava una manovra per effettuare un rifornimento in mare aperto (il cosiddetto bunkeraggio), una procedura standard per estendere l'autonomia operativa della flotta senza dover attraccare.

La stessa flottiglia lo scorso 9 novembre era stata protagonista di un episodio anomalo al largo delle coste olandesi. Al transito delle unità russe per circa 19 minuti, il segnale Gps nell'area era stato oscurato o alterato, causando interferenze ai sistemi di navigazione di circa ottanta aerei di linea in volo nello spazio aereo dei Paesi Bassi. L'episodio era stato classificato dagli osservatori internazionali come un'azione tipica della "guerra ibrida".

(Unioneonline/E.Fr.)