Una nave russa ormeggiata nel porto di Bengasi, in Libia, è stata colpita in quello che si sospetta essere stato un attacco condotto con droni: l'esplosione non ha provocato vittime.

Lo hanno reso noto le autorità della Libia orientale. «Le indagini preliminari indicano che l'esplosione è avvenuta a bordo di una nave russa, la Merkurij, ormeggiata nel porto», ha fatto sapere l’amministrazione guidata dal comandante Khalifa Haftar.

«Si sospetta che la nave sia stata colpita da droni. L'imbarcazione era in viaggio verso la Russia e aveva effettuato una sosta per il rifornimento di carburante e di provviste».

L'azione è «un attacco a lungo raggio condotto dal Servizio di sicurezza dell'Ucraina (Sbu)»: lo riporta su X Barak Ravid, giornalista di Axios e Channel 12 News, citando «una fonte a conoscenza» dell'accaduto.

Si tratterebbe del primo attacco ai danni della flotta russa nel Mediterraneo.

(Unioneonline/E.Fr.)