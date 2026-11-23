Jensen Huang torna alla guida di Nvidia con effetto immediato. Lo ha deciso il consiglio di amministrazione a 11 giorni dalle dimissioni del Ceo travolto dallo scandalo dell’amante-spia.

«Il Consiglio di Amministrazione ritiene che Jensen sia la persona giusta per guidare Nvidia e che il suo ritorno al vertice risponda al meglio agli interessi dei nostri azionisti, dipendenti, partner e clienti», ha dichiarato Harvey C. Jones, Presidente del Cda. «Riponiamo la massima fiducia in Jensen e non vediamo l'ora di collaborare con lui mentre riprende la guida dell'azienda. Siamo grati a Colette Kress per l'eccellente lavoro svolto nel ruolo di Ceo ad interim, che si è aggiunto alle sue responsabilità permanenti come Chief Financial Officer di Nvidia».

Sulle presunte attività di intelligence, il Cda ha ribadito che «l’indagine del comitato proseguirà, il signor Huang la sostiene pienamente e si è impegnato a collaborare».

Nvidia ha inoltre comunicato che il consiglio di amministrazione ha «ricevuto input da alti livelli del governo degli Stati Uniti» e, «sulla base di tale parere, è fiducioso che il reintegro del signor Huang non comporti alcun rischio per la sicurezza nazionale».

Trump

«Decisione giusta e corretta», commenta Donald Trump, «il Paese ha bisogno della leadership di Jensen in Nvidia per garantire il successo e la prosperità non solo dell'azienda, ma anche dell'economia americana».

«Personalmente, ho avuto modo di conoscere Jensen, ed è un grande patriota e un tesoro nazionale», ha dichiarato Trump, secondo cui Nvidia «dovrebbe proseguire la sua approfondita indagine interna sulla conformità dell'azienda ai controlli sulle esportazioni statunitensi, al fine di garantire che stia adempiendo ai suoi obblighi legali e al suo dovere patriottico di proteggere la sicurezza nazionale degli Stati Uniti».

Huang

«Sono onorato di tornare in Nvidia e di guidare una delle aziende tecnologiche più rilevanti al mondo, proprio all'inizio di una nuova rivoluzione industriale», le parole di Huang dopo il reintegro. «Accolgo questa responsabilità con la massima umiltà e un rinnovato impegno - continua - Desidero ringraziare il Consiglio di Amministrazione di Nvidia per la fiducia accordatami e per il lavoro svolto durante questo processo. Sono particolarmente grato a Harvey Jones per la sua leadership in qualità di Presidente, nonché a Colette Kress e al nostro team dirigenziale per aver guidato Nvidia in questo periodo. Esprimo inoltre la mia profonda gratitudine ai nostri dipendenti, agli azionisti, ai leader del settore e ai partner in tutto il mondo per il loro straordinario sostegno. Soprattutto, sono riconoscente per l'amore e il supporto della mia famiglia. Non vedo l'ora di tornare al lavoro».

In Borsa

Il titolo vola in Borsa, guadagnando il 30% in avvio e recuperando quasi tutte le perdite accusate dall’inizio dello scandalo dell’amante-spia.

(Unioneonline)