Papa Francesco prendeva appunti su una vecchia agenda del 1992, copertina di plastica nera. Agenda usata come una sorta di diario sino al 18 agosto 2024, otto mesi prima della sua morte.

Pensieri, appunti e riflessioni, tutto scritto a mano con una calligrafia minuta. «Il 13 marzo mi hanno eletto Papa», scriveva il 21 luglio 2013.

A raccogliere questi pensieri, assieme alle sottolineature di libri e ad altri documenti privati, è il cardinale argentino Victor Manuel Fernandez – grande amico di Bergoglio – nel libro "Il diario personale di Papa Francesco".

Sfogliando il testo si scoprono cose sorprendenti, dalla crisi spirituale che visse da Papa nel 2021 e 2022 alle visioni del diavolo e dell'inferno. C'è poi il Bergoglio che parla spesso della morte ma che mostra più apprensione per la vecchiaia. Poi i pensieri più intimi, dedicati alla famiglia, soprattutto i genitori e le nonne, o a conoscenti a lui cari che avevano perso un familiare.

Bergoglio ha lottato contro il demonio, anche mentre era Pontefice: «Gli attacchi del diavolo, sotto vari aspetti, sono aumentati, sono più forti e più improvvisi», scriveva il 9 aprile 2016. E poi: «Ho visto il diavolo». Ancora, il 7 giugno 2018: «Ieri notte ho visto l’ingresso dell’inferno. La seduzione pagana con tutta la sua forza, mi sono affacciato a guardare un po’ e mi ha terrorizzato». Il 24 gennaio 2021 ricordava gli occhi del diavolo, visti «15 anni fa» dal finestrino della macchina, «minacciosi e allo stesso tempo seducenti».

Fernandez parla del 2021/2022 come «forse il suo peggior periodo di tentazioni. È stato un tempo oscuro» per Francesco. «Disse che lui, essendo Papa, era soggetto alla tentazione della 'curiosità' nel suo senso più drammatico. Spiegò che il diavolo, quando non raggiunge i suoi obiettivi con i mezzi più ordinari, seduce con la 'curiosità riduttiva'», ovvero la «curiosità verso cose che non fanno parte del Regno di Dio e si sente il bisogno di sapere che cosa sia ciò che si oppone a Dio».

«In definitiva - spiega il cardinale Prefetto della Fede - è una tentazione legata al potere, è la curiosità di provare cosa significa dispiegare il proprio potere». Il 30 dicembre 2022, mentre superava due anni di crisi spirituale, rifletteva sulle risorse a cui avrebbe dovuto ricorrere per proteggersi dal male in futuro, e annotava, sottolineando: «Insieme a tutto, la compassione per i più poveri, i più malati, gli umiliati».

C’è anche spazio per il dolore per gli abusi, a partire dal caso cileno: «Desolato per la situazione cilena – appuntava il 24 gennaio 2021 – e dal dialogo con i giornalisti sull'aereo. Lì sono caduto dalla branda, ho preso consapevolezza della gravità del problema... Mi è costato accettare la questione del Cile, non pensavo fosse così grave».

La morte non gli faceva paura, la accettava e la offriva per il bene degli altri. Per Bergoglio era un po' più difficile accettare la vecchiaia. Fernandez ha raccolto anche le parole di Bergoglio sui propri collaboratori in Curia.

Di Parolin diceva che era «un eccellente diplomatico, il cardinale che meglio comprende la politica internazionale»; di Prevost affermava che era sempre stato «un grande pastore, un generoso missionario e un uomo irreprensibile».

L’ultimo appunto è del 18 agosto 2024: «Chiedo alla Vergine di prendersi cura di me e di aiutarmi». Poi, commenta Fernandez, «non ha più sentito il bisogno di aggiungere altro».

(Unioneonline)