Sarebbero oltre 700.000 i soldati russi uccisi o dispersi dall'inizio della guerra d'invasione in Ucraina, nel febbraio 2022: è quanto riportano il sito russo indipendente Mediazona e la testata lettone in lingua russa Meduza.

Secondo il Guardian, invece, dal 2022 a oggi sarebbero circa 500mila i soldati russi morti in Ucraina. La cifra proviene da un archivio di oltre 11 milioni di certificati di morte ottenuti dal gruppo di hacker Cyber ​​Partisans, legato all'opposizione bielorussa, e dal collettivo di hacker ucraino Silent Crow.

Analizzati a fondo dal Guardian, questi dati forniscono il quadro più dettagliato finora disponibile delle perdite subite dalla Russia nell'invasione su vasta scala dell'Ucraina da parte di Vladimir Putin. Tra questi, il Guardian ha identificato oltre 460.000 decessi legati alla guerra tra l'inizio dell'invasione nel febbraio 2022 e il settembre 2026. E si apprende che il conflitto è stata la principale causa di morte tra gli uomini russi sotto i 65 anni lo scorso anno.

Il ministero della Difesa russo non ha aggiornato il bilancio ufficiale delle vittime dal settembre 2022, quando aveva dichiarato che 5.937 militari erano morti, e Mosca considera i dati sulle perdite come un segreto militare.

I dati analizzati dal Guardian, raccolti dall'agenzia statistica statale russa Rosstat a partire dai registri anagrafici di tutto il paese, mostrano una guerra che è diventata progressivamente più letale, raggiungendo un picco drammatico nel 2025, con scarsi guadagni territoriali per Mosca.

(Unioneonline)