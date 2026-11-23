Una persona è in ospedale dopo che una “sostanza sconosciuta” è stata rilasciata nell'aria durante un concerto alla Co-op Live di Manchester, ieri sera. Oltre 12.000 spettatori sono stati evacuati.

Poco dopo le 2 la polizia ha dichiarato lo stato di emergenza in seguito a segnalazioni di persone che, durante il concerto del rapper Don Toliver, mostravano segni di intossicazione da stupefacenti. Più di 50 persone hanno necessitato di cure sul posto e sono state effettuate operazioni di "decontaminazione”. Sui social sono circolati video che mostravano persone tossire e coprirsi la bocca mentre lasciavano il locale.

Inizialmente la polizia aveva pensato che potesse trattarsi di gas lacrimogeno, ma in seguito ha parlato di una “sostanza sconosciuta”. «Chiunque abbia partecipato all'evento di stasera e abbia successivamente notato effetti collaterali o si sia sentito male, dovrebbe consultare un medico», ha dichiarato il servizio di ambulanza.

«La nostra dichiarazione di stato di allerta ci ha permesso di garantire che i servizi di emergenza e le agenzie partner possano collaborare in modo rapido ed efficace per coordinare una risposta sicura», ha affermato il vice capo della polizia Steph Parker, «ora inizieremo a comprendere appieno di che sostanza si trattasse e come si sia verificato questo incidente».

(Unioneonline)