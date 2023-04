Un’intervista a Michael Schumacher sbattuta in prima pagina, tutta fatta con l’intelligenza artificiale.

Scandalo in Germania per la copertina del magazine tedesco Die Aktuelle, che presenta come autentica e in esclusiva mondiale una lunga chiacchierata con l’ex pilota le cui condizioni di salute sono avvolte dal mistero dopo il tragico incidente sugli sci a Meribel a fine 2013.

Da anni la moglie Corinna Betsch, e tutte le persone a lui più vicine, si prendono cura di Michael nella più completa discrezione, facendo trapelare assai poco.

Ma ecco che misteriosamente il sette volte campione del mondo è in piena forma e “risponde” alle domande sull’incidente di dieci anni fa, sulla carriera, sui figli Mick e Gina. Nulla di tutto questo è reale: la presunta conversazione è nata dalla tecnologia di un chatbot, simile a ChatGpt, che si chiama Character.ai.

La scelta editoriale, alquanto discutibile, è resa ancora più grave dalla promozione ingannevole e dal fatto che solo a piè di pagina si parli della vera natura dell’articolo. La testata rischia ora conseguenze penali. «Un caso grave e un precedente da non sottovalutare», ha commentato l’analista tedesco Boris Rosenkranz.

(Unioneonline/D)

