«Coloro che inseguono l'eredità di Alessandro condivideranno la sorte di Valeriano: vi inginocchierete».

Lo ha dichiarato il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf, in risposta alle affermazioni del Segretario di Stato americano Marco Rubio. Quest'ultimo aveva scritto su X: «Crediamo che l'Occidente possa... riaccendere il fuoco che fu acceso per la prima volta nell'antica Grecia millenni fa», facendo riferimento alle antiche guerre tra Persiani e Greci.

«Nel corso della storia, noi iraniani abbiamo affrontato coloro che si proclamavano padroni dell'universo e cercavano di cancellare antiche civiltà. Sono arrivati tra fuoco e fiamme, per poi andarsene tra polvere e vergogna» ha sottolineato Ghalibaf su X.

(Unioneonline)

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