Arrestati due uomini a Sassari ritenuti responsabili di furto aggravato, tentata estorsione, interruzione di pubblico servizio e resistenza a pubblico ufficiale.

A fermarli sono stati gli agenti delle Volanti della Polizia di Stato chiamati ieri in corso Vico da una coppia che denunciava di aver appena subito il furto di un telefono cellulare, con i ladri che hanno poi preteso denaro per la restituzione.

Secondo quanto riferito, il furto è avvenuto mentre un uomo prelevava dal Postamat di via XXV Aprile: alla moglie, rimasta in auto, è stato sottratto il cellulare da uno sconosciuto entrato nell’abitacolo per poi dileguarsi insieme a un complice che faceva da palo.

I due hanno poi chiamato all’altro telefono della coppia, sollecitando il pagamento di 20 euro per la restituzione del dispositivo rubato.

Dopo l’intervento degli agenti, mentre questi ultimi stavano raccogliendo le descrizioni dei ladri, veniva segnalato dalla Centrale che due persone stavano creando disordini su un autobus della linea urbana e l’autista era stato costretto a chiedere aiuto.

Giunte sul posto, le forze dell’ordine hanno così scoperto che i due disturbatori del bus indossavano gli stessi vestiti descritti dalle vittime del furto. Bloccati, sono stati condotti in Questura, dove sono stati riconosciuti dalla coppia e trovati in possesso del telefonino rubato, che i ladri avevano tentato di danneggiare subito dopo il furto per impedirne l’utilizzo. Alla fine i due sono stati arrestati, nonostante un vano tentativo di opporre resistenza, e condotti nel carcere di Bancali.