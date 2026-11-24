“Ferite invisibili: la violenza di genere nella psiche”, questo il titolo del convegno che si è tenuto nei giorni scorsi a Sassari. A promuoverlo, nell’Aula Magna dell’Università, l’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri che per voce del suo presidente, Salvatore Lorenzoni, ha descritto il percorso di sensibilizzazione e formazione che l’Ordine sta portando avanti su un fenomeno che richiede competenze multidisciplinari.

Gianfranca Nieddu e Daniela Soro le responsabili scientifiche della giornata di studi che ha visto la partecipazione di importanti figure del settore psichiatrico, scientifico e giuridico. «Negli ultimi 30 anni gli omicidi in Italia sono diminuiti, il paese è agli ultimi posti in Europa, mentre rimane alto il numero dei femminicidi» ha affermato lo scienziato Pietro Pietrini, esperto internazionale nel campo delle neuroscienze.

Questi ha rimarcato come i fattori biologici, genetici e ambientali possano concorrere alla formazione di atteggiamenti aggressivi. Pietrini ha poi sottolineato che la maturazione cerebrale degli adolescenti si completa soltanto dopo i 25 anni, motivo per cui il giovane che cresce in un ambiente violento potrebbe essere condizionato in modo negativo. Fattore percepito anche nel periodo gestionale «come un’unghiata sulla corteccia prefrontale, che si trasmette per generazioni».

Per la neuropsichiatra infantile Sara Mannino essere esposti al trauma rappresenta un forte fattore di rischio, ma da questo non conseguono in automatico deragliamenti psicopatologici. «È comunque certo – ha garantito il direttore del Dipartimento Salute mentale e Dipendenze della ASL 1, Paolo Milia – che il trauma non lascia soltanto segni negativi, ma può anche generare nuove forme di apprendimento e favorire processi di guarigione, grazie alla plasticità neuronale. La stessa esperienza traumatica, infatti, può produrre conseguenze diverse: ferire profondamente la persona, ma anche innescare percorsi di rielaborazione e crescita».

È intervenuto anche il giurista sassarese Antonio Mura, componente dell’Osservatorio presso il ministero della Giustizia che valuta l’efficacia delle norme contro la violenza di genere, dal 2011 considerata, dopo la Convenzione di Istanbul, come una violazione dei diritti umani. Ad analizzare la violenza di genere dal punto di vista linguistico è stata invece la giornalista Antonella Brianda dell’Ansa, componente delle giornaliste iscritte all’associazione Giulia, che ha riferito sull’importanza del contrasto agli stereotipi nel raccontare le vittime di femminicidio.