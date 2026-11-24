Il centro storico di Ardara si prepara a cambiare volto, grazie ad un finanziamento di 350mila euro finalizzato a completare la pavimentazione pregiata nelle vie che attraversano il cuore del paese. I lavori di valorizzazione sono cominciati, un intervento complesso che richiederà del tempo: dopo la demolizione dei primi 30 centimetri, infatti, Abbanoa rifarà le tubazioni di adduzione idrica delle singole abitazioni e, in alcuni punti, anche la rete fognaria. Oltre a ciò, sono previste le predisposizioni per l'illuminazione pubblica, la corrente elettrica e la fibra ottica. La pavimentazione finale, che poggerà su una base di calcestruzzo fibrato, sarà identica a quella pregiata già presente. I lavori verranno eseguiti a lotti: si inizierà una zona, la si porterà a termine e solo dopo si passerà alla successiva. Inevitabili i disagi, ma il risultato finale valorizzerà tutta l'area, una zona molto frequentata che richiedeva un intervento di riqualificazione nel rispetto dello stile e del contesto storico, come la pavimentazione considerata di particolare pregio.