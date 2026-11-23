Pozzi irrigui nelle aree sportive e nei parchi per prelevare acqua di falda così da mantenere manti erbosi, campi da gioco e alberature, riducendo i costi e la pressione sulla rete idrica potabile cittadina. Un progetto studiato e messo in atto dall’amministrazione comunale di Porto Torres, guidata dal sindaco Massimo Mulas che, in collaborazione con l’assessore allo Sport, Antonello Cabitta, e con l’assessore ai Lavori Pubblici, Gaetano Mura, intende pianificare con prove idrogeologiche e misure di sicurezza l’approvvigionamento di falda. Il primo pozzo ad uso irriguo verrà realizzato nel campo sportivo centrale di piazza Cagliari 1970, dove si sono appena conclusi i lavori di rigenerazione che hanno previsto la realizzazione di un campo da calcio con manto erboso ibrido, un’area da mentenere in efficienza attraverso una serie di interventi, tra cui una corretta gestione della irrigazione. Per non compromettere il campo in erba sintetica e naturale, si è ritenuto necessario valutare l’opportunità di attingere una fonte di approvvigionamento idrico che consenta di eliminare o ridurre il consumo di acqua proveniente dalla rete idrica urbana, con un abbattimento dei costi di manutenzione dell’impianto, procedendo con urgenza alla realizzazione di un pozzo per l’irrigazione. Una infrastruttura la cui costruzione richiede uno studio preliminare idrogelogico, affidato al professionista, il geologo Stefano Conti, qualificato per le attività propedeutiche alla realizzazione del pozzo irriguo. «Stiamo cercando di predisporre uno studio di fattibilità per cercare di capire se, eventualmente, quei pozzi sono privi di infiltrazioni saline derivanti dal mare, così da poter assicurare l’irrigazione con un notevole risparmio», spiega il sindaco Massimo Mulas. «L’obiettivo dell’amministrazione è realizzare altri pozzi, grazie anche al territorio comunale dove sono presenti diverse falde acquifere – aggiunge l’assessore Cabitta- così da poter garantire il rifornimento irriguo per tutte le aree verdi, i parchi e i campi di calcio, partendo proprio dall’area gioco più estesa, con una riduzione di costi per le casse comunali». L’intervento comporta un investimento interamente finanziato dalle risorse comunali, ed è finalizzato a dotare il complesso della Cittadella sportiva di un approvvigionamento autonomo, garantendo una gestione sostenibile e razionale della risorsa idrica.