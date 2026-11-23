Operazione nel weekend dei carabinieri della compagnia di Porto Torres, un’attività di controlli che ha portato all’identificazione di 85 persone e alla ispezione di 41 veicoli nella notte tra il 21 e il 22 novembre, nei territori di Porto Torres, Sorso e Sennori.

Il report degli interventi comprende anche 6 persone segnalate alla Prefettura di Sassari per possesso di sostanze stupefacenti e 2 automobilisti sanzionati per irregolarità legate all’assicurazione e alla revisione delle vetture. Per i mezzi coinvolti è scattato il sequestro amministrativo.

L’attività, coordinata dai carabinieri della Compagnia di Porto Torres, è mirata a rafforzare la sicurezza e prevenire comportamenti pericolosi. In campo le pattuglie del nucleo operativo della radiomobile con il supporto dei militari delle stazioni territorialmente competenti.

Il servizio ha interessato le aree maggiormente frequentate dei tre comuni, con l’obiettivo di contrastare le violazioni al Codice della strada e prevenire i reati in genere. Sei persone sono finite all’attenzione della Prefettura per il possesso di hashish, marijuana e cocaina, con conseguente segnalazione come assuntori di sostanze stupefacenti.