Un percorso formativo gratuito in tre tappe dedicato alla scoperta e alla tutela del patrimonio marino locale. È questa l'iniziativa promossa da Worldrise Seaty Amp Isola dell'Asinara, con la libreria internazionale Koinè, che ospiterà gli incontri nella sua sede di Corso Vittorio Emanuele 40 a partire dal 5 dicembre. Il ciclo di workshop, dal titolo "Conoscere, raccontare e proteggere il mare dell'Asinara", è rivolto sia ai cittadini della comunità locale e del Golfo dell'Asinara sia ai professionisti del territorio.

L'obiettivo è offrire strumenti pratici e conoscenze scientifiche per approfondire il valore degli ecosistemi marini e contribuire attivamente alla loro valorizzazione. Gli appuntamenti, tutti in programma dalle ore 10 alle ore 12, saranno guidati dalla biologa marina di Worldrise, Cristina Bonino. Si comincia sabato 5 dicembre con l’evento “Alla scoperta della biodiversità marina dell'Asinara”, mentre sabato 16 gennaio 2027 il percorso dal titolo “Le foreste sommerse del Mediterraneo” e sabato 13 febbraio “Un mare da proteggere insieme”.

Al termine del ciclo, a chi avrà completato tutti e tre gli incontri formativi verrà rilasciato un attestato di partecipazione finale. L'iniziativa è realizzata in collaborazione con il Parco Nazionale dell'Asinara – Area Marina Protetta "Isola dell'Asinara", con il supporto di Oceanic Global e Corona, e gode del patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna e del Comune di Porto Torres. La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati: per prendere parte agli incontri è necessario prenotare il proprio posto tramite la piattaforma Eventbrite (raggiungibile anche attraverso il QR code presente sulle locandine ufficiali).