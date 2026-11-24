Il Comune di Cargeghe dichiara lo stato di calamità naturale dopo la violenta tromba d’aria che il 14 novembre ha colpito il paese, provocando danni soprattutto nel centro storico. La decisione è stata approvata all’unanimità dalla giunta comunale, presieduta dal sindaco Antonio Ruiu, con la deliberazione del 19 novembre (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it).

L’evento meteorologico ha causato il parziale scoperchiamento di alcune abitazioni, il distacco di scossaline, lo spostamento e il danneggiamento di cisterne, la caduta di alberature e danni alle autovetture. Una situazione che ha reso necessari interventi urgenti per la rimozione dei materiali pericolanti e la messa in sicurezza delle aree interessate.

Con il provvedimento, l'amministrazione ha richiesto alla Regione il riconoscimento dello stato di calamità naturale e l'attivazione delle risorse finanziarie disponibili. I fondi dovrebbero consentire il ripristino delle infrastrutture pubbliche danneggiate, il rimborso delle spese per gli interventi emergenziali e il sostegno economico ai cittadini e alle attività produttive colpite.

L'Ufficio tecnico comunale dovrà ora predisporre una relazione dettagliata, corredata da fotografie e dalla ricognizione dei danni, con la relativa quantificazione economica, anche attraverso le segnalazioni dei cittadini.

La deliberazione sarà trasmessa alla Direzione generale della Protezione civile regionale e alla Prefettura di Sassari. Il Comune precisa che la dichiarazione rappresenta un atto necessario per avviare le procedure di sostegno, ma non comporta automaticamente il riconoscimento di contributi o risarcimenti, che saranno subordinati alle successive verifiche.