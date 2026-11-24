La Città Metropolitana di Sassari predispone l’approvazione di tre progetti esecutivi per opere da oltre 2 milioni di euro. Nel dettaglio si tratta di 400mila euro per le Terme di San Saturnino a Benetutti nel Goceano, 1,25 milioni di euro per la manutenzione e messa in sicurezza della nuova sede territoriale Enas, e circa 700mila euro per interventi sulla rete stradale del Meilogu. Risorse per oltre 2,3 milioni di euro a cui sommare gli 1,25 milioni di euro già destinati ai progetti esecutivi per interventi lungo la Sp Sassari-Ittiri. “Vogliamo che la Città Metropolitana sia presente, attenta e operativa, capace di ascoltare i territori e di tradurre l’emergere di esigenze concrete in progettualità funzionali. I 66 Comuni devono poter riconoscere nell'Ente metropolitano un interlocutore e un punto di riferimento”, afferma il sindaco metropolitano Giuseppe Mascia. Le attività rientrano negli obiettivi dell’Ente e fanno parte delle azioni in capo al Settore VI - Viabilità, Trasporti e Mobilità del dirigente Gianni Milia. Per quanto riguarda le Terme il progetto, redatto dall’architetto David Foddanu e già autorizzato dalla locale Giunta, prevede la riqualificazione del compendio immobiliare che si trova nell’area termale di San Saturnino, per creare un moderno centro di accoglienza e promozione turistica. Sulla nuova sede territoriale dell’Ente delle Acque della Sardegna, in località Serra Secca a Sassari, semaforo verde in linea tecnica al progetto esecutivo, stilato dall’architetto Antonio Giuseppe Paglia, in cui si compirà la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza di una porzione dell’ex “Centro Ecologico”. Intervento che poggia per intero sulle risorse dell’Enas. L’altro investimento, coperto da fondi statali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il cui progetto porta la firma dell’ingegnera Elena Demartis, mira al risanamento strutturale di cinque opere d'arte della rete stradale del Meilogu. Tra queste alcune infrastrutture strategiche come il ponte sul Rio Frida, ponte Oinu, il ponte Santale e il manufatto sulla Sp 30 danneggiato dall'alluvione del maggio 2023. Alle azioni indicate si aggiunge quella contemplata dal già approvato progetto esecutivo per gli interventi su ponti e cavalcavia lungo la Sp Sassari-Ittiri. I lavori, finanziati da Regione Sardegna, avverranno sul cavalcavia della strada vicinale Lodosa e quello della strada vicinale Monti Mannu, territorio di Sassari. Ancora il cavalcavia sulla Sp 28, quello dello svincolo per Usini, il sovrappasso della Nurra nel territorio di Usini e il cavalcavia dello svincolo per Uri. “La sicurezza di chi ogni giorno percorre le strade metropolitane è una priorità assoluta. Non soltanto interventi tecnici, ma azioni concrete a tutela delle persone, della mobilità e della qualità della vita delle comunità” conclude il sindaco metropolitano.