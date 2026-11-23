Un presidio fondamentale a Sassari. È il Progetto Aurora, il servizio che ha sede in città e che supporta le donne vittime di violenza. Nato nel 2000, e accreditato dalla Regione, afferisce al Plus di Sassari, Porto Torres, Sorso e Stintino. A sovrintendere il settore Diritti sociali, Inclusione e Pari opportunità del Comune di Sassari, una delle “voci” partecipanti all’iniziativa, oggi a Palazzo Ducale in occasione del consiglio comunale solenne, della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Il Progetto Aurora, gestito dalla cooperativa sociale onlus “Porta aperta”, in ambito di co-progettazione con l’ente pubblico, si avvale di un Centro Antiviolenza, di una Casa di accoglienza protetta, di un servizio di accoglienza in emergenza e un Pronto intervento rosa, e di un servizio di informazione e sensibilizzazione. Il Cav aiuta le donne, attraverso un’équipe di professioniste, nel percorso di uscita dalla violenza. I dati del Centro testimoniano la criticità del fenomeno: 3287 le segnalazioni pervenute in 26 anni, 212 solo quest’anno, mentre sono 69 le donne al momento prese in carico e 45 quelle beneficiarie del Reddito di libertà dal 2020, 29 infine gli interventi del Pronto intervento Rosa. Il profilo anagrafico delle vittime va dai 26 ai 55 anni, spesso con figli, aumentati dai 90 del 2023 ai 99 dello scorso anno. In aumento pure le richieste di aiuto al Centro, cresciute del 36,92% dal 2021 al 2025.

La Casa di accoglienza è una struttura protetta e segreta dove trovano ospitalità per un tempo limitato le donne, insieme ai figli minori, che vivono una situazione ad alto rischio. I numeri di questa esperienza riferiscono di 274 donne e 174 minori inseriti dal 2020 a oggi, 18 invece i nuovi ingressi nel 2026, 10 donne e 8 figli. Le donne hanno dai 21 ai 79 anni, con un’età media di 40 anni. Aumenta la presenza dei minori, dai 10 del 2023 ai 18 del 2025. Come spiegato nell’incontro in aula consiliare la violenza nasce perlopiù in famiglia e l’aggressore è il partner attuale o l’ex compagno. Il sostegno ideale per le vittime sarebbe quello di una presa in carico integrata, che fonde ascolto, protezione dei minori, supporto legale e autonomia lavorativa.