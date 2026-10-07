I più previdenti sono arrivati addirittura alle 4 di mattina. Poi di seguito gli altri. Tutti in fila davanti alla sede in viale Colombo, per iscriversi all'Università della Terza età di Quartu che già da qualche anno ha dovuto introdurre il numero chiuso per via delle tantissime richieste di iscrizione. Così per essere certi di pendere il numeretto e di essere tra i fortunati, in molti hanno affrontato la levataccia questa mattina.

«Abbiamo distribuito fino a 400 numeri questa mattina» spiega la direttrice dell'Università della terza età Anna Maria Sanna, «siamo molto contenti di questa grande adesione. Già da qualche anno abbiamo dovuto introdurre il numero chiuso portandolo a 2700 iscritti».

In questa fase che precede l'inizio del nuovo anno all'Università «abbiamo prima effettuato il rinnovo di chi era già iscritto, diciamo circa l'ottanta per cento, e poi i posti restanti saranno per i nuovi iscritti e abbiamo ancora qualche disponibilità oltre i numeri distribuiti».

Se non è record poco ci manca per questa Università che attira sempre più "studenti". Merito soprattutto, aggiunge Sanna, «della storia di questa Università che si accinge a compiere trent'anni e della sua organizzazione e programmazione, che non potrebbe essere altrimenti con un così alto numero di iscritti».

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