Cinque chili di mozziconi di sigaretta raccolti in poche ore. È il risultato dell'iniziativa del gruppo "CuriAmo Settimo" e del "Centro di aggregazione giovanile comunale" messa in pratica al parco degli ulivi in via 1 Maggio. I volontari hanno setacciato l'area verde metro per metro ripulendola con una pazienza certosina e faticando non poco.

Un intervento che vuole essere dimostrativo e spingere residenti e visitatori al rispetto dell'ambiente. Le cicche recuperate sono un rifiuto altamente dannoso per l'ambiente e dai tempi di degradazione lunghissimi. Il gruppo ne ha recuperato di abbandonate anche nelle vicinanze dei giochi per i bambini e soprattutto vicino alla panchine piazzate all'interno del parco, particolarmente frequentato in tutte le ore della giornata. Sintomo evidente di quante persone non tengano in alcun conto il rispetto della natura.

Da tempo i volontari a Settimo si impegnano in periodici interventi di raccolta dei rifiuti anche nelle periferie e nelle campagne vicine. Diverse negli ultimi anni le discariche abusive bonificate, con la raccolta di bottiglie e inerti di ogni genere abbandonati senza ritegno. Innumerevoli le buste trovate piene di qualunque tipo di spazzatura, lanciate probabilmente dalle auto per sfuggire a occhi indiscreti. Più volte il Comune ha provveduto alla pulizia di parecchie aree, con annesse spese notevoli per le casse municipali. Eppure le discariche si sono spesso riformate, nonostante la disponibilità anche dell'ecocentro comunale.