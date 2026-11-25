L'allarme è scattato sempre alla stessa ora. Intorno alle 21,30 di ieri un botto ha spaventato i residenti in via Stradella a pochi passi dall'incrocio con via Parini a Quartu. Un'altra auto, questa volta una Dacia, regolarmente parcheggiata lungo la strada, è stata data alle fiamme. Soltanto il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato che l'incendio si propagasse alle altre auto e alle abitazioni che si affacciano sulla strada. Sul posto è intervenuta la Polizia che ha avviato subito le indagini per cercare di ricostruire l'accaduto e risalire ai responsabili.

E' il terzo episodio in appena quattro giorni nella zona di Santo Stefano. Segue l'incendio di un' auto in via Scarlatti all'incrocio con via Nenni nella notte tra venerdì e sabato e l'attentato con la bomba carta sistemata sotto una vettura sempre in via Scarlatti alle 21,30 di sabato. E proprio le immagini delle telecamere della zona hanno immortalato un uomo che in via Scarlatti arriva in bicicletta e velocemente lascia sotto l'auto l'ordino per poi fuggire. Tra i residenti c'è allarme e apprensione. «Cosa dobbiamo aspettarci stasera?» dicono, «cos'altro succederà? Quella era una zona tranquilla e adesso abbiamo paura quando cala la sera».