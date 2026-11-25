L’argomento sarà al primo punto dell’ordine del giorno della seduta dell’assemblea civica convocata per le 15.30. Previste le comunicazioni del sindaco Maurizio Meloni sullo stato dell’arte dei lavori per l’ampliamento del polo scolastico. Si tratta di un appalto da 6 milioni di euro (4 milioni e 985mila euro di fondi Pnrr e un milione e 87mila euro provenienti da un mutuo con Cassa Depositi e Prestiti) affidato nel 2023 all’impresa Co.ge.pa. di Cagliari con il termine per la conclusione dei lavori fissato a giugno 2026.

Scadenza non rispettata con il cantiere fermo ormai da mesi. Motivo che ha portato il Comune a chiedere la rescissione del contratto e la restituzione delle somme già pagate.

L’obiettivo ora è scongiurare il rischio della perdita dei finanziamenti pubblici provenienti dai fondi del Pnrr. Alla seduta del Consiglio comunale parteciperanno il Direttore dei lavori e il Responsabile unico del progetto. Invitati anche il dirigente scolastico, gli insegnanti e le famiglie interessate.