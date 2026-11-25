Il Consiglio comunale ha approvato in via definitiva il regolamento per la gestione delle Terre civiche di Maracalagonis che dovrebbe mettere ordine in situazioni che attendevano risposte da troppi anni con l'obiettivo di mettere ordine sul futuro di terreni civici che se utilizzati, potrebbero contribuire a rilanciare anche l'economia. Ai cittadini si darà la certezza del diritto sulle loro case e sui loro lotti, con procedure di regolarizzazione chiare, trasparenti ed eque.

«Aree straordinarie come Monti Nieddu e Pixina e Nuscedda dice la sindaca Francesca Fadda- vengono protette e valorizzate. Le terre civiche boscate e agricole restano un bene comune, ma con una novità politica importante: dare una corsia preferenziale assoluta ai giovani agricoltori che vogliono restare, lavorare e investire qui. Non stiamo solo approvando un testo di regole. Stiamo sbloccando il futuro di Maracalagonis». Delle terre civiche e del loro futuro si parlerà anche il 30 novembre alle 17 in una assemblea pubblica nell'aula consiliare.