Dopo aver ospitato Lombardia e Puglia, l’Accademia Pugilistica Sarroch prepara un nuovo appuntamento interregionale. Domenica la palestra di via del Mare si trasformerà ancora una volta in un ring di sport, tecnica e amicizia, con una rappresentanza di pugili provenienti dal Lazio, terza regione italiana ospite nel corso del 2026.

A Sarroch arriveranno atleti di due importanti realtà pugilistiche laziali, la Pugilistica Venus e la Pugilistica Ciociara, pronti a confrontarsi con i pugili locali e con gli atleti coinvolti nella manifestazione. Il programma prevede ben 13 incontri, per una serata che si annuncia ricca di emozioni e che punta a consolidare il ruolo dell’Accademia Pugilistica Sarroch nella promozione della boxe e nell'organizzazione di appuntamenti sportivi di respiro nazionale.

La manifestazione, denominata «Sarroch sul ring», sarà trasmessa integralmente in diretta da Directa Sport, che curerà anche la conduzione dell’evento, permettendo così al pubblico di seguire gli incontri anche da casa.

Quello di domenica rappresenta il nono appuntamento organizzato dall’Accademia nel 2026, un anno particolarmente intenso per la società, che ha investito tempo, energie e passione per far crescere il pugilato e offrire al paese occasioni di confronto sportivo di alto livello. Un percorso che ha portato a Sarroch atleti e società provenienti da diverse regioni italiane, trasformando il ring in uno spazio di incontro e condivisione, oltre che di competizione.

Un impegno reso possibile anche grazie al sostegno degli sponsor, del Comune, della Regione e del Comitato della Federazione pugilistica italiana, ai quali l’associazione rivolge un ringraziamento per aver creduto nel progetto e aver contribuito alla realizzazione degli appuntamenti.

L’obiettivo è anche quello di far conoscere Sarroch oltre i confini dell’Isola, attraverso lo sport e la capacità di ospitare manifestazioni che coinvolgono atleti, società e appassionati provenienti da altre realtà italiane.