Proseguirà anche nel 2027 il punto di facilitazione digitale del Comune di Muravera finanziato dalla Regione.

La giunta comunale ha infatti aderito al progetto (finanziato con i fondi del Pnrr) per potenziare la rete dei facilitatori digitali. «Il nostro obiettivo – spiega in una nota l’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Francesca Mattana - è quello di dare continuità al prezioso lavoro dello Smart Center già attivo al piano terra e accompagnare tutti i cittadini nel prendere dimestichezza con internet, smartphone, computer e internet in modo sicuro, consapevole e autonomo».

Presso lo sportello gli operatori offrono un servizio gratuito dedicato a chi ha bisogno di supporto pratico e di una guida personalizzata per acquisire le competenze digitali di base ormai indispensabili nella vita di tutti i giorni e nel lavoro, aiutando concretamente il cittadino a dialogare con la pubblica amministrazione: dall'uso dello SPID alla richiesta di certificati online, fino alla prenotazione di visite mediche.

Lo sportello si trova al piano terra del municipio di via Europa ed è aperto dal lunedì al venerdì ogni mattina dalle 10 alle 13 e il lunedì e il mercoledì anche di pomeriggio dalle 15 alle 17.