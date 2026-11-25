Volti segnati dalla commozione e un'intera comunità riunita per accompagnarlo nel suo ultimo viaggio. Senorbì ha dato ieri pomeriggio l'ultimo saluto a Roberto Cincidda, storico presidente della Banda musicale del paese, scomparso domenica 22 novembre, proprio nel giorno di Santa Cecilia, patrona della musica. Nella chiesa parrocchiale di Santa Barbara, dove è stato celebrato il funerale, si sono ritrovati familiari, amici, rappresentanti del mondo associativo e tantissimi cittadini che hanno voluto testimoniare il proprio affetto e la riconoscenza per un uomo che ha lasciato un segno profondo nella vita della comunità. Una partecipazione numerosa e carica di emozione, che ha restituito la misura della stima e dell'affetto di cui Cincidda era circondato.

Per tanti anni alla guida della Banda musicale, aveva raccolto il testimone del padre Paolo. Un impegno che non si era mai interrotto e che lo aveva visto protagonista anche negli ultimi giorni, quando si stava spendendo in prima persona per la ristrutturazione della Banda a Senorbì. Proprio il sodalizio musicale, attraverso un messaggio di addio, aveva ricordato il legame indissolubile con il suo presidente: «Sono cambiati i volti, i maestri, gli strumenti, le situazioni, ma tu ci sei sempre stato, sino alla fine». Parole che ieri, davanti a una chiesa gremita, hanno trovato una testimonianza concreta nella presenza di tante persone, comprese le generazioni di ragazzi che negli anni hanno indossato la divisa della Banda e che oggi hanno voluto rendergli omaggio. Senorbì ha accompagnato Roberto Cincidda nel suo ultimo viaggio, ricordando un uomo che ha dedicato una parte importante della propria vita alla comunità.