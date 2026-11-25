Più controlli sulle strade di Pula per contrastare l'eccesso di velocità e rafforzare la sicurezza degli automobilisti. Il Comando di Polizia Locale ha annunciato l'avvio dei primi servizi di rilevamento elettronico della velocità, in programma tra novembre e dicembre. Accanto ai controlli con l'autovelox sono previste anche verifiche sulla regolarità delle coperture assicurative e delle revisioni obbligatorie dei veicoli.

Per i rilevamenti sarà utilizzato un dispositivo Autovelox Sodi Scientifica 106, sottoposto a revisione e omologato nel 2026. L'apparecchiatura sarà impiegata esclusivamente nei tratti stradali con limite di velocità pari o superiore a 50 chilometri orari e adeguatamente presegnalati, come previsto dalla normativa vigente.

Dieci le strade individuate per i controlli. Il servizio interesserà la statale 195, dal chilometro 29 al chilometro 41 più IV, e diverse arterie del territorio comunale: via Segni, viale Nora, via Lamarmora, la strada comunale Su Guventeddu, la strada comunale Santa Vittoria, via Sant'Efisio, via Montesanto, via Porrino e via Bostares.

Il calendario comunicato dalla Polizia Locale prevede due appuntamenti a novembre, oggi e il 27, e nove giornate a dicembre: 1, 5, 7, 11, 17, 19, 21 e 23.

Il programma ha carattere indicativo e potrà subire variazioni in base alle esigenze operative del Comando o a eventuali situazioni contingenti.

L'obiettivo dell'iniziativa è aumentare la sicurezza della circolazione, prevenire comportamenti pericolosi alla guida e verificare che i veicoli in transito siano in regola con gli obblighi assicurativi e di revisione. L'invito rivolto agli automobilisti è quello di rispettare i limiti di velocità e prestare attenzione alla segnaletica presente lungo le strade interessate dai controlli.