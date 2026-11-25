È una guerra a sei zeri quella che si combatte attorno alla gestione nel prossimo biennio del Centro di accoglienza per migranti di Monastir, finito al centro delle cronache per l’emergenza continua legata a episodi di violenza e sovraffollamento. Una battaglia legale che ha come premio finale un bando da 26 milioni di euro.

Il ricorso

Il 2 dicembre, davanti ai giudici del Tar Sardegna, si terrà l’udienza pubblica per la discussione del ricorso presentato contro la Prefettura di Cagliari e il Ministero dell’Interno da Ors Italia Srl, che dal 2020, tra contratti e proroghe prefettizie, si occupa della struttura. Oggetto del contenzioso la gara europea per l’affidamento dei servizi delle due strutture del compendio demaniale – Cas e Hotspot – vinta dalla società cooperativa Officine Sociali, in qualità di mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese, con la società cooperativa L’Avvenire 90. Ors contesta gli atti di gara e l’aggiudicazione dell’appalto, chiedendo anche il risarcimento dei danni.

La battaglia

La posta in palio è ghiotta, così come lo è il business dei centri per migranti. I numeri parlano chiaro: nel 2025 Ors Italia - che fa capo al gruppo svizzero Ors Group (acquisito nel 2022 dalla multinazionale britannica Serco Group), e che in Italia gestisce Cas a Milano e a Roma e Cpr a Torino e a Roma, con un passata gestione a Macomer - ha registrato un fatturato di 11.879.937 euro e un utile netto di 880.890 euro, contro il fatturato di 10.643.886 euro e l’utile netto di 498.577 euro di Officine Sociali, che in Sardegna gestisce già il Cpr di Macomer.

Ilenia Giagnoni