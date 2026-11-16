Hanno aspettato oltre dieci giorni per il funerale. Più di una settimana trascorsa a vivere con un dolore che non si è attenuato, cercando di dare un senso a una perdita che un senso non ce l’ha e non potrà mai averlo. «Ciao Mau, vola in alto», la dedica della famiglia e degli amici di Maurizio Porcu, il 19enne morto lo scorso 4 novembre, travolto da un’auto mentre attraversava la 130 all’altezza di Decimomannu. Una giovane vita spezzata che oggi Selargius ha salutato per l’ultima volta nella chiesa del Santissimo Salvatore, che a malapena è riuscita a contenere parenti e amici del ragazzo scomparso.

Piangono, si abbracciano, si stringono le mani mamma Angela e la figlia Jessica, provano a farsi forza a vicenda mentre lo sguardo resta fisso sulla foto posizionata sulla bara, quell’immagine sorridente di Maurizio che emana dolcezza. Accanto a loro c’è anche la fidanzata Nicole Desiré, che quella sera lo aspettava a casa sua, la nonna materna Cesira, insieme agli zii e cugini con cui il 19enne è cresciuto. C’è anche papà Gianpaolo.

Ci sono gli amici di Maurizio con la maglietta bianca e la foto del ragazzo stampata, tanti giovani della sua età, arrivati per dirgli addio, con gli occhi lucidi, ancora increduli. Ragazzi che fino a pochi giorni fa ridevano con lui, e oggi si sono ritrovati a piangere davanti a una bara. «Eri un amico leale, sempre presente, di quelli che si contano sulle dita di una mano. Ci mancheranno le telefonate con te sino a tardi, le serate insieme. Vola alto e dacci la forza da lassù», le parole di tre amici nell’altare della parrocchia, davanti alla bara bianca, circondata dai fori dello stesso colore. E la foto di Maurizio che sorride.

In attesa delle preferenze privacy...

Toccante l’omelia di don Vittorio Quaranta. «Maurizio aveva 19 anni, aveva gli occhi e il cuore pieni di futuro. Il giorno dopo l’incidente lo aspettava un colloquio di lavoro, un progetto spezzato dal buio di una strada».

Poi l’appello alle istituzioni: «Quella strada, e non solo quella, è una trappola buona che costringe ogni giorno chi la percorre a rischiare la vita. Mettetela in sicurezza, perché nessun altro genitore debba piangere un figlio sull’asfalto».

Alla fine della messa il feretro che esce dalla chiesa tra due ali di folla, le lacrime, i palloncini bianchi che volano, e l’applauso con l’ultimo saluto: «Ciao Mauri, non ti dimenticheremo mai».