Non c’è pace per i gatti della colonia felina di via Pertini a Quartucciu. I pericoli continuano ad essere all’ordine del giorno. Macchine che sfrecciano ad alta velocità, corse clandestine notturne (alcuni gatti nei mesi scorsi sono stati investiti) e petardi sparati dai ragazzini nel fine settimana. Inoltre, nel terreno dove c’è la colonia spesso si verificano furti, vandalismo, abbandoni di rifiuti e alcuni cani vengono fatti passeggiare senza guinzaglio.

I volontari che si occupano della colonia hanno deciso di non limitarsi a fare segnalazioni a chi di dovere.

«A breve cercheremo di acquistare delle fotocamere e chiederemo alla polizia municipale di poter mettere dei cartelli vicino alla colonia, che avvisino della presenza dei gatti», dichiara Maria Luisa Fiore, una volontaria, «la zona non è purtroppo sicura e faremo quanto in nostro possesso per renderla tale. Inoltre, vorremmo controllare l’area vista la presenza di rifiuti sotto gli alberi che farebbero pensare a smaltimento di refurtiva da parte di qualche ladro».

I gatti sono circa una quindicina, ma il numero tende ad aumentare per via degli abbandoni. Nella colonia ci sono anche le cucce dove ripararsi dal maltempo.