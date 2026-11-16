Al via nel territorio di Maracalagonis la bonifica di 11 aree degradate dai rifiuti abbandonati da gente senza alcun scrupolo. Il progetto è del Comune e prevede una spesa di 280mila euro. Una grossa somma per un intervento assolutamente necessario. I lavori sono stati già assegnati all'impresa con interventi di bonifica programmati nelle zone di Cireddu, Cruxi Lillius, Piscina Nuxedda e Tana Margiani, dove sono stati abbandonati anche rifiuti pericolosi. Da qui la decisione del Comune di intervenire con la necessaria priorità. Altri interventi sono previsti sul litorale di Baccu Mandara, nella via Firenze, al Villaggio delle Rose e a Monti Nieddu. I lavoro garantiranno 90 ore di giornate lavorative. Il Comune invita anche alla collaborazione segnalando le discariche a "Protocollo@comune.maracalagonis.ca.it".

E' questo l'ennesimo intervento di bonifica programmato negli ultimi anni sul territorio, con le discariche che spesso ricompongono con gravi danni all'ambiente nonostante i controlli dei barracelli e della polizia locale.