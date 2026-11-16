Due grosse buche poco prima del ponte sul Corr’e Pruna in direzione Feraxi rappresentano un grave rischio per chi percorre quel tratto di strada, soprattutto al buio. Per questo diversi cittadini e alcuni turisti stanno chiedendo al Comune di Muravera di intervenire nel più breve tempo possibile.

Le buche si trovano subito dopo il ponte per chi da Muravera raggiunge, appunto, Feraxi. Con le prime piogge sono diventate sempre più insidiose. Bene, insomma, i lavori di rifacimento del ponte riaperto lo scorso agosto. Adesso però «completiamo il lavoro – è l’appello lanciato dai cittadini – e tappiamo le buche».

Il ponte che conduce a Feraxi era stato chiuso al transito lo scorso marzo per urgenti lavori di ristrutturazione. Lavori da circa un milione di euro che si sarebbero dovuti concludere prima della stagione estiva. Solo il 13 agosto, grazie anche ai continui solleciti della nuova amministrazione comunale di Muravera, il ponte è stato riaperto. Una boccata d’ossigeno per le attività della borgata.

La richiesta ora è di fare un ulteriore piccolo sforzo e tappare le buche in quel piccolo tratto che unisce il ponte con la strada che conduce alla borgata di Feraxi e, poi, Capo Ferrato. Un intervento da effettuare al più presto, prima che succeda qualche incidente.