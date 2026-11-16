Tagli stradali da ripristinare, interventi sulle condotte fognarie e riutilizzo delle acque depurate. Sono alcune delle questioni affrontate durante l'incontro tra l'amministrazione comunale di Pula e i vertici di Abbanoa, richiesto dal Comune per fare il punto sulle principali criticità del territorio. Al confronto hanno partecipato il sindaco e la vicesindaca, il presidente, il direttore generale e i tecnici della società che gestisce il servizio idrico.

Tra le priorità emerse ci sono i ritardi nei ripristini del manto stradale dopo gli interventi sulle reti.

Il Comune trasmetterà ad Abbanoa un censimento delle strade interessate da tagli mai sistemati o ormai deteriorati. Il presidente della società si è impegnato a effettuare un sopralluogo congiunto per programmare i lavori sulla base delle segnalazioni dell'Ufficio tecnico comunale.

Attenzione anche alla condotta fognaria dell'Anello di Nora, dove è previsto un intervento da due milioni di euro per sostituire il collettore collassato. L'opera ha subito uno stop tecnico per la presenza di cemento-amianto nella vecchia condotta. I tecnici stanno valutando una soluzione alternativa, che dovrà ottenere il via libera dell'Arpas. In caso contrario si procederà con lo scavo tradizionale.

Per il collettore fognario di Santa Margherita, finanziato con 650mila euro, prosegue invece l'iter progettuale. Abbanoa ha assicurato la massima attenzione per un'opera considerata strategica per il territorio.

«Abbiamo discusso anche del riutilizzo delle acque depurate per l'irrigazione del verde pubblico – spiega il sindaco, Walter Cabasino -, la presenza di cloruri nella rete, dovuta a infiltrazioni di acqua salata, impedisce attualmente questa possibilità. Abbanoa sta effettuando un monitoraggio per individuare i punti critici e individuare le soluzioni necessarie».