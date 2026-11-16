Educare è prendersi cura, promuovere la prevenzione e costruire legami. È questo l’impegno della Scuola dell’Infanzia paritaria Santa Teresa del Bambino Gesù in via Diaz a Quartu ed è da qui che è nata l'iniziativa di un gruppo di genitori che ha deciso di donare un defibrillatore alla scuola. Tutto è nato dopo un corso di aggiornamento sul primo soccorso pediatrico, organizzato grazie da Giulia Simone, genitore della scuola e professionista del settore.

Un’esperienza che ha messo al centro l’importanza della prevenzione e dell’essere pronti ad agire per il bene della comunità. La generosità delle famiglie ha così incontrato l’impegno della scuola nel promuovere una cultura della cura e della responsabilità condivisa, traducendosi in un contributo concreto alla sicurezza di tutti. La consegna del defibrillatore è avvenuta durante una serata organizzata dalla scuola, aperta dall’incontro formativo "Aiutami a fare da solo", a cura della pedagogista FISM Carmen Falconi.

Un’occasione per riflettere sull’autonomia dei bambini e rafforzare il dialogo educativo tra scuola e famiglia. Era presente anche suor Erika Cavalleretto, Madre Generale dell’Istituto delle Piccole Suore di Santa Teresa del Bambino Gesù, che ha condiviso questo momento con la comunità scolastica. Ospite della serata anche Laura Senes, educatrice socio-pedagogica, che cura il progetto MoviMenti, supportato grazie alla collaborazione con ASD Gioventù Assemini Calcio. La serata è proseguita con i canti dei bambini e la festa dell’autunno. «Un'iniziativa - hanno sottolineato i gentiori – che racconta una scuola impegnata a essere luogo di crescita e punto di incontro per la comunità, capace di coinvolgere e dare valore al contributo di ciascuno. In questo clima di famiglia, il defibrillatore rappresenta il segno concreto di un’alleanza educativa che si esprime anche attraverso la solidarietà e l’attenzione alla vita».