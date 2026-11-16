Capodanno è ancora lontano ma a Quartu già si sparano botti come fosse il primo gennaio. Fuochi d'artificio e petardi potenti quasi come bombe, vengono esplosi tra le abitanzioni creando disagi ai residenti e spaventando gli animali.

L'ultimo caso è di ieri notte nella zona di Pitz'e Serra dove l'esplosione fortissima di alcuni petardi ha svegliato gli abitanti della zona. E se all’inizio si era pensato che forse in qualche locale si festeggiavano i compleanni con fuochi d’artificio finali, è molto più probabile che i botti siano opera di gruppi di ragazzini che bivaccano disturbando e facendo danni fino all’alba, complice il bel tempo che continua a invogliare a stare fuori.

Già a seguito di precedenti segnalazioni, la questione era stata affrontata anche dal Comitato di residenti di Pitz’e Serra, Quartello, Sa Forada, Sant’Anastasia e Pardinixeddu che aveva informato le forze dell’ordine.

Intanto a continuare a preoccupare sono le baby gang che imperversano da un quartiere all’altro soprattutto nella zona tra via Porcu, via Venezia, via Martini e la zona del mercato civico.